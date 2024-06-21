İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 258 gündür devam ederken, aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısında bulundu. Grup, silah satışlarının devam etmesi halinde üreticilerin insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortağı haline gelebileceklerini belirterek, "Bu şirketler İsrail kuvvetlerine silah, parça, bileşen ve mühimmat göndererek uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ortak olma riski taşıyorlar" dedi.

