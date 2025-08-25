14 Ağustos’ta 124 bin 480 dolarla tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin, bugün 111 bin 96 dolara kadar çekildi. Böylece lider kripto para, yaklaşık iki haftada yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmiş oldu.

Söz konusu gerileme, Avrupa borsalarındaki düşüşle aynı döneme denk gelirken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın son mesajlarını yeniden değerlendirmesinden kaynaklandı.

Powell, geçtiğimiz cuma günü Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında faiz indirimine kapı aralasa da “temkinli adımlar atılacağı” uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamalar, ilk etapta piyasalarda risk iştahını artırsa da yeni haftada yatırımcıların daha ihtiyatlı bir tavır sergilediği görülüyor.

FP Markets analisti Aaron Hill, “Powell’ın sözleri, önümüzdeki sürecin dalgasız ilerlemeyeceğini net biçimde gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.