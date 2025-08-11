Temmuz ortasında kaydedilen tüm zamanların rekoru olan 123.500 dolara bir kez daha yaklaşan lider kripto para, yatırımcılarda yeni bir rallinin habercisi olabileceği yönünde beklentiler oluşturuyor.

Gün içinde hafif bir geri çekilme yaşayan Bitcoin, TSİ 14:50 itibarıyla 121.597 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyat, düne kıyasla %2,72’lik bir yükselişe işaret ediyor.

Trump’tan Kriptoya Tarihi Hamle

Bitcoin’deki son yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz perşembe günü imzaladığı kritik kararname etkili oldu. Kararname ile Amerikalı vatandaşların 401(k) emeklilik planlarına kripto para yatırımları yapmalarına resmen izin verildi. Bu gelişme, dijital varlıkların kurumsal sistemler içinde daha fazla yer bulmasının önünü açarken, sektörde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Emeklilik yatırımlarının önemli bir bölümünü oluşturan 401(k) planlarının toplam büyüklüğü, Yatırım Şirketi Enstitüsü verilerine göre 2024 Eylül itibarıyla 8,9 trilyon dolar seviyesindeydi. Bu devasa kaynağın kripto piyasalarına yönelme potansiyeli, yatırımcılar arasında güçlü bir iyimserlik yaratıyor.

Ethereum da Yükselişte

Sadece Bitcoin değil, piyasanın diğer büyük oyuncuları da pozitif bir seyir izliyor. Ethereum (ETH), gün içinde 4.346 dolara kadar tırmandıktan sonra şu an 4.277,93 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu da %1,36’lık bir günlük artış anlamına geliyor.

Kurumsal İlgi Artıyor

Uzmanlara göre, artan kurumsal ilgi ve düzenleyici gelişmeler, kripto para piyasasını ana akım yatırım dünyasıyla daha fazla entegre hale getiriyor. Bu eğilim, piyasanın daha fazla istikrar kazanmasına ve yeni bir büyüme dönemine girmesine zemin hazırlayabilir.

Önümüzdeki günlerde BTC'nin tarihi zirveyi aşıp aşamayacağı ise yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.