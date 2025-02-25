Zeynep Aktaş tarafından yapılan incelemeye göre, en dikkat çeken kayıplardan biri Hektaş hisselerinde yaşandı. Son iki yılda yüzde 75,20, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybeden Hektaş, 2025 yılına da kötü başladı ve yatırımcısına yüzde 10 zarar ettirdi.

Bir zamanlar borsanın lokomotif hissesi olarak gösterilen Sasa, kötü bilançosuyla son iki yılda yatırımcısına yüzde 42,80 kaybettirdi. "Sasa’sı olanın tasası olmaz" sözüne ters düşen hisse, sadece son iki ayda yüzde 14 değer kaybetti.

Halka arz sonrası hızlı bir çıkış yakalayan ancak ortak satışlarıyla büyük değer kaybeden Kontrolmatik Teknoloji, son iki yılda yatırımcısına yüzde 23 zarar ettirdi.

Şişe Cam, Borsa İstanbul tarihinde bir ilke imza atarak, hisselerinin neden yükselmediği konusunda SPK’ya başvuran ilk şirket oldu. Ancak buna rağmen son iki yılda yüzde 21 zarar yazdı.

Borsanın ağır toplarından biri olan ve "temettü hissesi" olarak bilinen Ereğli Demir Çelik, son iki yılda yatırımcısına yüzde 10 zarar ettirdi.

Altın sektörünün en güçlü oyuncularından Koza Altın, yüzde 7,79 kayıpla yatırımcısını üzdü.

Son olarak, Petkim de borsada son iki yılın kaybettirenleri arasına adını yazdırdı.

Borsa İstanbul’un en güçlü hisselerinin dahi yatırımcıları zarara uğrattığı bu süreç, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Borsa her zaman kazandırmaz, riskleri iyi analiz etmek gerekiyor!