Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren motorine 6,23 TL zam bekleniyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük olarak benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

İstanbul’da Güncel Fiyatlar

Avrupa Yakası:

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 68,63 TL

LPG: 30,49 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 68,49 TL

LPG: 29,89 TL

Başkent ve Ege’de Son Durum

Ankara:

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 69,76 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir:

Benzin: 63,76 TL

Motorin: 70,03 TL

LPG: 30,29 TL

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarını belirleyen üç temel unsur öne çıkıyor:

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru

Vergi (ÖTV) düzenlemeleri

Bu üç başlıktaki değişimler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Özellikle son dönemde artan küresel belirsizlikler, fiyatların sık sık güncellenmesine neden oluyor.

Motorinde yapılan indirimin ardından beklenen zam, fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden yükselebileceğine işaret ediyor. Bu durum, akaryakıt piyasasında dalgalı seyrin süreceğini gösteriyor.