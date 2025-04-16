Toplam işlem hacminin 43,4 milyar lira olarak gerçekleştiği piyasalarda, bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi ise yüzde 1,64 oranında değer kaybetti. Sektörel bazda ise tüm endeksler negatif seyrederken, en sert düşüş yüzde 3,93 ile inşaat sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen tarife gerilimi, risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı. Bu gelişmeler, yurt içi piyasalara da yansırken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın gün içerisinde yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, Powell’ın açıklamaları ile birlikte ABD’de açıklanacak sanayi üretimi verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puan seviyeleri destek; 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.