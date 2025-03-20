Yatırımcılar, bu gelişmeyi olumlu bir işaret olarak değerlendirerek borsada alımlarını artırdı.

Bugün en fazla değer kazanan sektörlerden biri teknoloji oldu. Teknoloji endeksi %5'in üzerinde bir artış kaydederken, taş, toprak ve metal ana sanayi endeksleri de %4'ün üzerinde bir yükseliş yaşadı.

Bankacılık endeksi ise önceki kayıplarını telafi etmeyi başardı ve artıya geçti. Ancak, bankacılık sektöründeki yükselişler, diğer sektörlere kıyasla daha sınırlı kaldı. Genel olarak, piyasalarda istikrarın artması ve dövizle ilgili yeni adımların etkisiyle yatırımcılar temkinli ama pozitif bir hava oluşturdu.