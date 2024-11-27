Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 11-B sınıfı öğrencileri, kaymaklı Dubai çikolatası yaptı. Sosyal medyada paylaşılan çikolata büyük ilgi görürken, çikolatayı tatma şansı bulanlar ise lezzetini yere göğe sığdıramadı.



Hazırladıkları ürünle ilgili bilgi veren bölüm öğretmenlerinden Ümit Eker, 9 kişilik ekiple ürünü yaptıklarını ifade ederek, “Bölgemizin coğrafi işaretli ve tescilli manda kaymağı ile çikolatamızı yaptık. Tadı gerçekten çok güzel” dedi.



Okul Müdürü Şakir Akkoyun ise öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, “Malum olduğu üzere Dubai çikolatası sürekli halkımızın gündeminde. Biz de ilçemizin lezzetini bu çikolata ile birleştirip, farklı bir lezzet ortaya çıkardık. İnşallah bunda da başarılı olmuşuzdur” diye konuştu.