Duygu yüklü mesajında Gazze halkına olan hayranlığını dile getiren Amerikalı, Filistinlilerin sadece İsrail’e değil, Amerika ve tüm dünyaya karşı onurlu bir direniş sergilediğini vurguladı.

Mesajında, “Filistinli dostlarım, Gazze'deki toplama kamplarında yaşayan sizler, sadece İsrail'e değil, Amerika'ya ve tüm dünyaya meydan okudunuz. Çok acı bir bedel ödediniz ve bütün dünya size borçlu,” ifadelerini kullanan Amerikalı, Filistinlilerin özgürlük ve onur uğruna verdikleri mücadelenin eşi benzeri olmadığını belirtti.

Amerikalı vatandaş sözlerini, “Siz, dünyada özgürlük ve onur için mücadele eden tek topluluksunuz,” diyerek tamamladı.

Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda Filistin halkına yönelik artan destek çağrılarının bir yansıması olarak değerlendirilirken, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından “vicdanın sesi” olarak yorumlandı.