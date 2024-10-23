İznik'e bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki bin 700 yıllık zeytin ağaçları hem ihtişamı hem de hala ürün vermesiyle ilgi odağı oluyor. Kutsal kitaplarda bile adının geçtiği bu ağaçlar, bölge halkı ve ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Yüzyıllar boyunca birçok tarihi döneme tanıklık eden zeytin ağacı, doğanın gücünü ve zeytin üretimindeki köklü geleneği gözler önüne seriyor. Yöre halkı bu kadar uzun süre hayatta kalmasının ve hala zeytin verebilmesinin, doğal şartlarının uygunluğu ve iyi bakımla mümkün olabileceğini belirtiyor. Ağaçların korunması için büyük özen gösterilirken, zeytinlerinden elde edilen ürünler de özel bir değere sahip. Bin 700 yıllık zeytin ağaçları, İznik'in sadece tarımsal zenginliğiyle değil, tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekmesine katkıda bulunuyor.



Tarla sahibi Mehmet Türe, "Köyümüzde 2 bin yıl öncesine dayandığını düşündüğümüz zeytin ağaçlarımız hala ürün vermeye devam ediyor. Biz bu ağaçların bakımlarını yapıyoruz ve hastalıklarını tedavi ediyoruz" şeklinde konuştu.