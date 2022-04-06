Xiaomi telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etti

Popüler benchmark uygulaması Geekbench'in kurucu ortağı John Poole, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin performansı düşürdüğünü iddia etmişti.

Poole, bu iddiasını kanıtlamak için Xiaomi Mi 11'de Geekbench uygulamasını Fortnite oyununun içine gizledi. Bu sayede telefonun uygulamayı algılayarak yüksek skor göstermesi engellendi.

Poole, bunun sonucunda tek çekirdek performans puanlarının yüzde 30 oranında, çok çekirdekli performans puanlarının ise yüzde 15 oranında düştüğünü öne sürdü.

XIAOMI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Xiaomi yaptığı açıklamada, performansın dengelenmesi ve aşısı ısınmanın önüne geçmek gibi kriterleri göz önüne alarak optimizasyon yapıldığını belirtti.

Üst seviye ve amiral gemisi modellerinde kullanıcılara 3 farklı performans modu sunuluyor. Bununla birlikte, neden benchmark uygulamalarında kısıtlama olmadığı açıklanmadı.

DİĞER MARKALAR DA YAPIYOR

Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı ortaya çıkmıştı.

Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği tespit edilmişti.

Üstelik sistem, Geekbench gibi performansı ölçen uygulamaları görünce otomatik olarak devre dışı kalıyor ve telefonun yüksek skorlar almasını sağlıyor.

Görünüşe göre üreticiler, belirli bir sıcaklık değerine ulaşınca cihazlarında performansı kısıtlamaya çalışıyor. Ancak benchmark testlerinde bu kısıtlamanın devreye girmemesi, telefonların yüksek skor almasına ve sonuç olarak kullanıcıların yanılmasına neden oluyor. (habermerkezi)