ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI DRONE TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANIYOR

Pandemi küresel ekonomide önemli değişikliklere neden oluyor. Milyar dolarlık satın alma ve birleşmeler bile yeni teknolojiler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Goldman Sachs pandemide milyar dolarlık şirket birleşmelerini drone'larla yürütüyor.

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın Küresel Birleşmeler ve Devralmalar Eş Başkanı Stephan Feldgoise, müşterilerine şirketlerle ilgili "kuşbakışı" bilgi vermek için drone teknolojisinden istifade ettiklerini söyledi.

CNBC'ye konuşan Feldgoise, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Goldman Sachs'ın salgın sırasında tavsiye ettiği yüzlerce işlemden en az yüzde 95'inin yüz yüze etkileşim olmadan yapıldığını belirtti.

Feldgoise, teklif sunan gruplarla yüz yüze görüşmenin pandemi yüzünden güvensiz hale gelmesinin ardından, nakliye limanları ve demiryollarından kimyasal fabrikalara, depolara ve büyük perakende lokasyonlarına kadar her konuda işleyişi sürdürmek için ticari sınıf drone'larla sanal turlar yaptıklarını ifade etti.

İşletmelerin satış işlemlerini gerçekleştirirken saha ziyaretleri ve uçuşlarda insansız hava araçlarını kullandıklarını belirten Feldgoise, "Bu uygulama, alıcılara ihtiyaç duydukları güveni veriyor çünkü bir işletme satın alırken satın aldığınız şeyi görmek, dokunmak ve hissetmek istersiniz" dedi.

Gelir bakımından dünyanın en büyük sermaye piyasası işine sahip JPMorgan Chase, bankanın takip ettiği süreçler hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre, anlaşmalarda drone teknolojisine dayanan bir başka firma ve bazı butik yatırım bankaları da bu teknolojiyi kullanıyor.

Ticari drone'ların ortalama bin dolar ve üstüne mal olduğu belirtilirken, bankacıların pürüzsüz kayıtlar elde etmek için 10 bin dolar civarı ücret alan videografikerleri işe aldığı ifade ediliyor.

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