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İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
Ukrayna'nın en büyük Tv kanalları 'Bayraktar Efsane Kanatlar' belgeselini yayınlandı
Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesinde Bayraktar'ın üretimini gerçekleştirdiği silahlı insansız Hava araçları savaşın da sembollerinden biri oldu. Ukrayna'nın en önemli tv kanallarından biri ülkenin kaderini değiştiren Bayraktar'lara yönelik belgesel yayınladı. "Bayraktar Efsane Kanatlar" isimli belgeselde Baykar tesisleri ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la röportajlara yer verildi.
Bilim ve Teknoloji 29.01.2023, 22:21
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