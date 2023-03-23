Türkiye’deki mayınları MEMATT’lar temizleyecek

Türkiye’nin mayın temizleme hususunda dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahaları emniyetli, etkili ve hızlı bir şekilde temizleyebilmek için Milli Savunma Bakanlığı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) ihtiyaçlarına yönelik 2019 yılında ASFAT tarafından Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT için tasarım faaliyetleri başlatılmış; askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle bir yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretilmişti. Mevcut olmayan kalifikasyon yeteneği de ASFAT ve MAFAM iş birliği ile envantere kazandırılmıştı. Türkiye’nin son kullanıcısına teslim edilmeden ihracat başarısı yakalamış ürünü olan MEMATT’lardan yakın zamanda 6 adet Türkiye’ye teslim edilirken 20 adet Azerbaycan’a, 2 adet Togo’ya ve 2 adet Burkina Faso’ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracatı da gerçekleştirildi.

Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kilogram TNT’ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi. 5 kilometre uzaktan kumanda ile yönetilen MEMATT araç üzerindeki kamera sayısı ile operatöre kullanım kolaylığı sağlıyor. Aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı. Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi.

Ayrıca halihazırda gerek yakın gerekse uzak coğrafyadaki ülkelerden taleplere ilişkin çalışmalar ASFAT tarafından yürütülüyor. Kısa süre içerisinde farklı ülkelere MEMATT ihracatının gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Bunun yanında uluslararası muadillerinde bulunmayan birtakım özelliklerin MEMATT’a entegrasyonu noktasında çalışmalar da ASFAT tarafından sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların nihayete ermesine müteakip MEMATT alanında rakiplerine nazaran kıyaslanmayacak üstün özelliklere sahip olacak ve insansız kara aracı ihracatı konusunda öncülüğünü sürdürecek.