Telefonları şarj etmek neden bu kadar uzun sürüyor?

Akıllı telefonların hayatımızın en önemli aracı haline gelmesiyle beraber, bu aletlerin performansının yüksek kalması ve şarj süreleri de gündemimizi meşgul ediyor. Teknoloji şirketlerinin üzerinde çalıştığı en önemli başlıklardan birinin, elektronik aletlerin şarj süreleri olduğunu düşününce, tüketicinin bu konuya bu kadar hassas olması da şaşırtıcı değil.

Özellikle akıllı telefonları hızlı şarj etmek ve o şarjı daha uzun süre muhafaza etmek için tüm şirketler en iyi teknolojileri geliştirmek için adeta bir yarış içinde. Zamanla yarıştığımız günümüzde de telefonumuzu en hızlı şekilde şarj etmek istemek en doğal hakkımız. İşte kullandıkça yıpranan şarj kablolarının performansını gösteren dijital ekranlı adaptörler de bu anlamda en faydalı ürünlerden biri.

Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo’nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, Mcdodo'nun dijital göstergeli adaptörleri sayesinde kablodan geçen akımın görülebildiğini söylüyor. Uçurum bu teknolojinin hayatımıza kattığı faydayı şöyle özetliyor: "Şarj kablolarını kullandıkça, içinden geçen akım da azalıyor ve deforme oluyor. A tipi USB ve USB-C ile iPhone şarj edebilen Mcdodo adaptörleriyle, kablonun durumunu da görebiliyorsunuz. Böylece telefonum neden bu kadar geç şarj oluyor sorusu da ortadan kalkmış oluyor."

Mcdodo ürünleri; Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.