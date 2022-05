Teknolojinin Bugünkü Gibi Olmadığı Yıllarda Sorunlarımızı Neyle ve Nasıl Çözüyorduk?

Bütün insanlık tarihi boyunca yaşanan teknolojik gelişmelerin toplamı, son 20 yılda yaşananların yanına bile yaklaşamıyor. Teknoloji artık o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor ki geçmişe dair anılarımız da giderek bulanıklaşıyor. Aslında çok değil, birkaç on yıl önce teknoloji hiç de bu kadar gelişmiş değildi ve yaşadığımız sorunları çözmek için gerçek anlamda efor sarfetmemiz ve büyük uğraş vermemiz gerekiyordu.

Aslında tüm bu yeni teknoloji sistemlerinin temelinin internet ve bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle internet ve bilgisayar teknolojisi cebimize sığar hale geldikten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladık. Ancak geçmişteki sıkıntılarımızı hatırlamakta ya da gençlere öğretmekte yarar var. Çünkü teknoloji bir günde bugünkü halini almadı. Günümüz sorunlarına çözüm yaratmak, geleceği şekillendirmenin ilk adımıdır.





Bugün teknoloji sayesinde kolaylaşan geçmişteki sorunlarımız:



Bilmediğimiz bir adresi bulmak

Sosyal medya platformları olmadan arkadaşlık

Gelişmiş teknoloji öncesi iletişim

İnternet bankacılığının olmadığı bir piyasa ekonomisi

Dijital dönem öncesi fotoğraf çekmek

Bulut depolama hizmetleri olmadan dosya, anı saklamak

Gelişmiş teknoloji öncesi film izleme alışkanlıkları

Instagram öncesi moda

Dışarıdan yemek söyleme karmaşası

Görüntülü arama olmadan uzak mesafe ilişkisi



Bilmediğimiz bir adresi bulmak:







Günümüzde gelişmiş navigasyon sistemleri sayesinde artık Dünya üzerinde nerede olursak olalım bir konumu kolayca bulabiliyoruz hatta navigasyon sistemleri bize yol bile tarif ediyor. Çok değil, birkaç yıl önce aradığımız bir adresi bulmak için büyük şehir haritalarına ihtiyacımız vardı. Hadi haritayı okuduk diyelim; oradan geçen toplu taşıma araçlarını öğrenmek, bir yerin tam konumunu bulmak, esnafa adres sorma çilesi bitmek bilmez bir eziyetti.



Sosyal medya platformları olmadan arkadaşlık:







Şu an farklı bir kıtada, farklı bir ülkede yaşayan biri ile sosyal medya üzerinden arkadaş olabilirsiniz. Üstelik sırf bu amaçla yapılmış mobil uygulamalar bile var. Sosyal dünya dijital dünya ile buluşmadan önce, insanlar arkadaşlarını yalnızca işten, okuldan ya da mahalleden bulabiliyorlardı. Var olan arkadaşların neler yaptığını öğrenmek için de paylaşımlarını takip edemiyor, bir şekilde denk gelmeyi bekliyor ya da ev telefonundan aramaları gerekiyordu.



Gelişmiş teknoloji öncesi iletişim:







Üst başlıkta bahsettiğimiz ev telefonu kavramı pek çok genç okuyucumuz için anlaşılmaz olabilir. Çünkü ev telefonu kullanan hane sayısı her geçen gün azalıyor. Postaneden telefon bağlatma olayını çok önce bıraktık ancak telefon parası çok yazacak bir yerde yaşayan tanıdıklarımıza yakın zamana kadar mektup gönderiyorduk. Çocuğunun doğum haberini aylar sonra mektupla alan babalar hala aramızda yaşayan orta yaşlı insanlar.



İnternet bankacılığının olmadığı bir piyasa ekonomisi:







İnternet bankacılığı sistemi yaklaşık on yıldır ülkemizde etkili bir şekilde kullanılıyor. Ancak öncesinde birine para yollamak, para almak, fatura ödemek, kredi kartı borcunu ödemek gibi işlemler için bankalara ya da ATM’lere gidiyorduk. İnternet bankacılığı ile telefon bankacılığı nedense birlikte gelişen sistemler oldular. Basit bir kredi kartı kapatma işlemi zaten internet bankacılığı olmadığı için telefonla bile halledilemezdi ve bankalarda can sıkıcı kuyruklar olurdu.



Dijital dönem öncesi fotoğraf çekmek:





Hadi mobil cihazların sunduğu fotoğraf ve video çekme kolaylığını bir kenara bırakalım. Bugün yüzüne bakmadığımız dijital fotoğraf makinelerinin bile herkes için kullanılabilir olması uzun bir zaman aldı. Dijital olmayan fotoğraf makinelerinde yaklaşık 20 fotoğraf çekebileceğimiz ve kolayca yanan filmler vardı. Bunları tab ettirmek yani bir kağıda basmak en az bir hafta sürerdi. Elimize gelen fotoğrafların da artık kaç tanesi sağlam, kaç tanesi yanık ya da yamuksa tüm anılarımız öyle kalırdı.



Bulut depolama hizmetleri olmadan dosya, anı saklamak:







Artık tüm cihazlarımızın yüzlerce GB dahili hafızası var. Elbette bu yetmiyor ya da güven vermiyor ve bulut depolama hizmetleri üzerinden yedekleme ve paylaşım yapıyoruz. İşiniz için hayati öneme sahip bir belgeyi ya da sizin için çok değerli bir anıyı saklamak için eskiden yazdırmanız gerekiyordu. Tamam, birkaç belge yazdırılabilir ancak dosyalar dolusu veri en olacak? Ne olacak, her iş yerinin bir odası arşive ayrılıyordu. Ayrıldığınız zaman yaktığınız eski sevgilinizin fotoğrafı ise sonsuza kadar yok oluyordu.



Gelişmiş teknoloji öncesi film izleme alışkanlıkları:







Film izleme alışkanlığımızın değişim sürecini günümüze geçmişe doğru sıralarsak; dijital yayın platformları, güvenilir olmayan film izleme siteleri, DVD, VCD, VHS kaset, televizyon ve sinema. Geçmiş nostaljik, bugün ise güzel ancak o arada kalan yani evde film izlemek için bir cihaz ve aygıt gerektiren dönem tam bir kabustu. Üstelik kiralama imkanınız yoksa hiç de ucuz değildi. Dijital yayın platformları öncesi internetten film izleme dönemi de biraz karanlık. Çünkü film adı ayrı, film ayrı, altyazı ayrı bir şey izleyerek geçen birkaç kayıp yıl var.



Instagram öncesi moda:







Elbette genel moda akışını belirleyen bazı yayın organları her zaman vardı ancak biraz yerel düşündüğümüz zaman ne giyeceğimizi ya da nasıl giyinmemiz gerektiğini öğrenmek için yapacaklarımız sadece magazin programlarını izlemek, magazin dergileri okumak ve artık hangisine gidebiliyorsak giyim mağazalarını gezmekti. Yani eskiden rüküş olmak çok kolaydı. Şimdi ise Instagram’da moda yazıp aratmak bile kendinize bir tarz yaratmanın ilk adımı olabilir.



Dışarıdan yemek söyleme karmaşası:







Bundan birkaç yıl önce canınız pizza çektiği zaman buzdolabı üzerindeki yüzlerce magnet arasından eğer varsa pizzacının numarasını bulmalı ve artık karşı taraf nasıl anladıysa öyle bir sipariş vermek zorundaydınız. Çoğu zaman canınızın çektiği yemeği söyleyeceğiniz restoranın numarası da bilinmezdi. Günümüzde yalnızca bu amaçla geliştirilen mobil uygulamalar bile var. En azından bir arama motoruna istediğiniz yemek ve şehri yazınca bile yüzlerce alternatif görebiliyorsunuz.

Görüntülü arama olmadan uzak mesafe ilişkisi:







Uzak mesafe ilişkisi zaten zordur ve yürüyecek türden bir ilişki değildir. Bir de bu durumu görüntülü arama olmadan hayal edin. Şimdi en azından günde birkaç kez görüntülü konuşarak neler olup bittiğini öğrenebiliyorsunuz. Bundan birkaç yıl önce epey yüklü bir ücreti olan telefon konuşmaları yapmak ya da artık ne zaman eline geçeceği belli olmayan mektuplar göndermeniz gerekiyordu. İşte hayat kurtaran teknoloji diye buna denir.





Kaynak: (webtekno)