Sürücüsüz Otobüs testleri başarı ile tamamlandı

Gerçek zamanlı lidar sadece Okan’da var

OTOKAR otobüsünde Türkiye’de sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde bulunan 64 kanallı, saniyede 2,2 milyon nokta verebilen gerçek zamanlı bir lidar ile haritalandırma çalışması yapıldı. Hem harita hem de hassas GPS ile yörünge takibi hassas şekilde sağlandı. Araç üzerinde 4 lidar ve 6 kamera da dahil olmak üzere 20'ye yakın sensör bulunuyor. Bu sensörler otobüs çevresini hassas bir şekilde algılayabiliyor.

UTAS laboratuvarlarında bulunan ileri yazılım ve donanım sistemleri ile geliştirilen OTOKAR Otobüsü artık belirli güzergahlarda otonom sürüş ile yolcularını en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamaya hazır durumda. UTAS, yeni projesi OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) altyapısını da kullanarak akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri ile otonom ve haberleşen araç alanlarında dünyada öncü üniversitelerden birisi olacak ve sanayimize destek verecek.