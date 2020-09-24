Samsung Galaxy S20 FE Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bu yıl peş peşe çıkardığı akıllı telefonları ile gündemden hiç düşmedi. Zaten klasikleşen Galaxy S ve Galaxy Note serilerine bu yıl katlanabilir telefon modelleri ile devam edecek Galaxy Z serisi de eklendi. Ancak katlanabilir telefonlar, Samsung'un standartlarını terk ettiği anlamına gelmiyor.

Galaxy ailesini seven tüketiciler için FE yani Fan Edition adını verdiği bir seri de geliştiren Samsung, bu ailenin yeni üyesi Galaxy S20 FE'yi bugün tanıttı. Tasarım açısından orta segmentin krallarından Galaxy A71'e benzeyen telefon, teknik özellikleri açısından da S20 ailesinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S20 FE özellikleri:

Ekran: 2400 x 1080 piksel 6,5 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

2400 x 1080 piksel 6,5 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynoss 990

Exynoss 990 RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı : 128 GB, 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği

: 128 GB, 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği Ön Kamera: 32 MP geniş açılı, f/2.2

32 MP geniş açılı, f/2.2 Arka Kamera: 12 MP geniş açılı ana kamera, f/1.8 12 MP ultra geniş açılı, f/2.2 8 MP telefoto 3x zoom, f/2.4

Bağlantı: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C (5G'li versiyonun Türkiye'ye gelme durumu henüz netleşmedi)

İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Renk seçenekleri: Lacivert, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Turuncu, Mor

Lacivert, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Turuncu, Mor Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ve çıkış tarihi:

Samsung, Galaxy S20 FE'nin Türkiye fiyatı 6499 TL olarak açıklandı. Eğer telefonu Samsung'un resmi internet sayfası üzerinden sipariş verirseniz Galaxy Buds+ Bluetooth kulaklık hediyesini veya Watch Active akıllı saati 299 TL'ye tercih edebilecekler.