Samsun’daki keşif kampüslerinde sınav heyecanı

Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için proje sınavı 19 Mart’ta yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen ve bir çocuk üniversitesi niteliğinde olan keşif kampüsünün “Samsun kampüsleri” için proje sınavı 19 Mart’ta yapılacak. Samsun’da TEKNOFEST Kalıcı İzler kapsamında kurulan Samsun Keşif Kampüsü ile Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsüne kabul için gerçekleştirilecek proje sınavına, e-sınavda başarılı olan 1176 öğrenci katılacak.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Canik Belediyesi, T3 Vakfı, SAMÜ, ÖMÜ ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kurulan keşif kampüsünde bilim ve teknolojiyi harmanlayan, tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitimler verilecek. Bunlara ek olarak, çeşitli sanat ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini destekleyici atölye çalışmaları yapılacak. Keşif Kampüsünde tamamen ücretsiz olarak verilen bu eğitim 2 yıl sürecek.

Öğrenciler, keşif kampüsüne girebilmek için projeleriyle bu sınavda yer alacak. Sınavı başarı ile geçen gençler, 2 yıl ücretsiz eğitim alacak.