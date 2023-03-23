Rusya, Soyuz roketini uzaya fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ihtiyaçları çerçevesinde uzaya Soyuz-2.1a roketinin fırlatıldığını duyurdu.

Rusya, yeni roketini uzaya gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Rus ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda yeni Soyuz roketinin fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün TSİ saat 09.40’ta Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzay birliklerinin muharebe birimleri, Arhangelsk bölgesindeki Rusya Savunma Bakanlığı’na ait devlet test uzay üssünden (Plesetsk Uzay Üssü) Rusya Savunma Bakanlığı’nın çıkarları doğrultusunda uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketini uzaya fırlattı. Taşıyıcı roketin fırlatılması ve uzay aracının yörüngeye ulaşması planlanan zamanda gerçekleşti" denildi.

Açıklamada ayrıca uzay aracıyla iletişim kurulduğu da ifade edildi.