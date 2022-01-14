Pandemide Elektronik Belge Yönetimine İlgi Arttı

Covid-19 pandemisinin başladığı Mart 2020 tarihinden sonra, gerek evden çalışma gerek hibrit çalışma modellerine geçişle birlikte; birçok kurum ve firmada dijital dönüşüm ihtiyaçları ortaya çıktı. Bu ihtiyaçların başında ofis ve ofis dışı ortamlar arasında kesintisiz otomasyon sağlayan EBYS çözümleri ön planda yer aldı.

2004 yılından bugüne EBYS çözümleri sunan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft, geliştirdiği enVision yazılımı ile bu ihtiyaçlara yanıt veren firmaların başında geliyor.

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, “Dijital dönüşümün olmazsa olmazlarından hatta ilk adımlarından biri de Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemleridir. Pandemi sürecinde yüzlerce firma ve kurum pandemi etkisiyle artan dijital dönüşüm taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama arayışına girdiler. Bu süreçte hızlı aksiyon alan kurum ve firmalar hem evden çalışma döneminde iş akışlarındaki sorunlarını çözme hem de hibrit dönemde iş verimliliğini artırma şansı yakaladılar” diye konuştu.

Yeni müşterilerde yüzde 75'lik artış

Özellikle Sözleşme Yönetimi, Banka Talimatları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, KVKK, UETS ve e-Devlet Entegrasyonu, Elektronik İmza gibi konuların acil ihtiyaç olarak öne çıktığını belirten Kanlı, “Son iki yılda gerek şirketimize gelen demo talep formlarında gerek yeni sözleşme yaptığımız müşteri sayısında gerekse ciro anlamında yüzde 75’e yakın bir artış gözlemledik. Yurtiçi ve yurtdışı refaranslarımız arasına tanınmış birçok holding, özel sektör firması, banka, finans ve sigorta şirketleri katıldı. Pandemide ortaya çıkan ihtiyaçları etkin bir şekilde karşıladığımız için çözümlerimize duyulan güvenin artmasından dolayı gururluyuz.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde enVision yazılımı kullanmaya başlayan belli başlı kurum ve firmalar şöyle açıklandı: Anadolu Efes, Bilkent Holding, Çalık Enerji, Engie Enerji, Doğan Holding, Gama Enerji, İDO, İşNet, İzmir Doğalgaz, KİPTAŞ, Alp Havacılık, Allianz Sigorta, Global Menkut Kıymetler, OSBÜK başta olmak üzere birçok Organize Sanayi Bölgesi, TGS Yer Hizmetleri, Veser Kimya, Austria Card, Bank of Khartoum (Dubai), Bahrain Airport Service, Nissan Motors (Mısır)