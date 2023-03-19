Öğrenciler keşif kampüslerinde eğitim almak için ter döktü

Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitim almak isteyen öğrenciler proje sınavında ter döktü.

Samsun’da TEKNOFEST Kalıcı İzler çerçevesinde kurulan Samsun Keşif Kampüsü ile Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde sınav heyecanı yaşandı. Bin 176 öğrencinin girdiği proje sınavında başarılı olanlar, 2 yıl boyunca 384 saatlik eğitim almaya hak kazanacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda yapılan uygulamalı sınavda keşif kampüslerinde eğitim almak isteyen öğrenciler, kendilerine verilen malzemeler ile "afet sonrası arama-kurtarma çalışmalarında kullanılacak araç tasarımı" oluşturdu.

Keşif kampüsünde eğitim almaya hak kazanan öğrencilere tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitimler verilecek. Bunlara ek olarak çeşitli sanat ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini destekleyici atölye çalışmaları yapılacak. Bu eğitim keşif kampüsünde tamamen ücretsiz olarak verilecek.