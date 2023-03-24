Meta, gençler için hayata geçirdiği güvenlik araçlarına dair bilgiler paylaştı

Sosyal medya platformu Meta, gençlerin Instagram’da daha güvenli bir deneyim yaşamaları için hayata geçirdiği özellikleri ve önerilerini paylaştığı bir atölye gerçekleştirdi.

Meta, TOBB’da düzenlediği atölye çalışması ile Instagram’daki genç kullanıcılar ve ebeveyn denetimleri için getirdiği güvenlik araçlarına dair bilgiler verdi. Meta’nın paylaştığı bilgiler arasında hesap güvenliği, zorbalık, taciz ve rahatsız edici içeriklerden korunmak için geliştirilen önlemlerin yanı sıra ebeveyn ve gençler için sunulan denetleme araçları ve bilgi kaynakları da yer aldı.

Sosyal medya platformu hayata geçirdiği güvenlik önlemlerini şöyle açıkladı:

Meta’nın Türkiye’de de kullanıma sunduğu Aile Merkezi ile hayata geçen denetim özellikleri, çocukları bir gönderiyi veya hesabı şikayet ettiğinde, ebeveynlere kimin şikâyet edildiği ve şikâyetin türünün ne olduğuna dair ayrıntılı bilgi edinme imkânı tanıyor. Bu özellikler ebeveynlere çocuklarının günlük ve haftalık olarak Instagram kullanımını istedikleri saatler arasında sınırlama imkanı da tanıyor. Instagram, Aile Merkezi ile aynı zamanda ebeveynlerin uzman kaynaklara erişebilecekleri ve çocuklarıyla sosyal medya hakkında nasıl konuşulacağı gibi konularda faydalı makaleler, videolar ve ipuçlarını inceleyebilecekleri bir Eğitim Merkezi sunuyor. Ebeveynler, Instagram’da bulunan yeni denetim araçlarını nasıl kullanabileceklerine ilişkin video eğitimlerine de Eğitim Merkezi’nden ulaşabiliyor.

Instagram ayrıca yakın zamanda 18 yaş altı gençlere yönelik yeni bir yaş doğrulama yönteminin bugünden itibaren kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellik ile beraber, bir kullanıcı yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek istediği zaman kendisine iki farklı yaş doğrulama seçeneği sunulacak. Bu yöntemlerden biri resmi bir kimlik yüklemek, diğeri ise kullanıcının yüzünü gösteren bir video çekmek olacak. Bu video, yeni yaş belirleme teknolojisi kullanarak yaş doğrulama için değerlendirilecek.

Meta, hayata geçirdiği bu önlemler ile birlikte Instagram’da gençlerin daha güvenli vakit geçirmelerini sağlamayı ve ebeveynlere de çocukları için yeni denetim mekanizmaları kurma ve sosyal medya denetimi ile ilgili eğitim sahibi olma imkânı sunmayı amaçlıyor.

Sosyal medya platformunun gençlerin güvenliği için yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, güvenlik konusunda kullanıcıları bilinçlendirmenin altını çizdi.

Sezen Yeşil sözlerini şöyle tamamladı: “Meta olarak platformlarımızda yer alan gençlere daha güvenli bir internet deneyimi sunmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Biz de hayata geçirdiğimiz Aile Merkezi’miz ile gençleri Instagram’da karşılaşabilecekleri tehditlere dönük koruma altına alıyor ve ebeveynleri, gençlerin her hareketine müdahil olmadan çocuklarına daha güvenli bir Instagram deneyimi yaşatmaları için gerekli araçlarla donatıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda Eğitim Merkezi’miz ile ebeveynleri bu araçları doğru şekilde kullanmaları ve çocuklarıyla en uygun şekilde iletişim kurmaları için çeşitli bilgi kaynaklarıyla destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha fazla kullanıcımızı bu özellikler hakkında bilgilendirerek daha güvenli internet kullanımını desteklemeyi amaçlıyoruz.”