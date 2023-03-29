Macar oyun şirketinden Türk savunma sanayiine övgü dolu kısa film

Ürettiği savaş oyunları ile tanınan Macar bir video oyun geliştirme şirketi, Türk savunma sanayiine övgü dolu bir kısa film yayınladı.

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayiinde attığı kritik adımlar, savaş oyunu üreten şirketlerin de dikkatini çekti. Macar bir video oyun şirketi de yaptığı kısa film ile Türk savunma sanayiine övgü yağdırdı. Savunma sanayiinde önemli yeri olan Pars, Atak ve Bayraktar TB2 gibi araçlar kısa animasyon filminde yer alırken, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleye de dikkat çekildi.