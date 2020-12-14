iPhone 6s/6s plus sahiplerine kötü haber: Telefonunuzu değiştirme vakti geldi

Apple, klasik ürünler ve satıştan kaldırılmış ürünler olmak üzere cihazlarını iki sınıfa ayırıyor. Klasik ürünler 5 yıldan uzun ve 7 yıldan kısa süredir satışta olmayan ürünleri kapsıyor. Satıştan kaldırılan ve bu listede bulunan ürünler ise 7 yıldan uzun bir süredir satılmayan ürünler... Peki hangi iPhone modelleri ölüme terk edildi?

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Diğer yandan Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

İşte fiyatlar:

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL