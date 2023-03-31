El Cezeri’nin torunları bilgisayarda kendi tasarladıkları oyunları oynuyor

Şırnak’ın Cizre Gençlik Merkezinde açılan robotik kodlama sınıfı öğrencileri, bilgisayarda kendi tasarladıkları oyunları oynuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Cizre Gençlik Merkezinde açılan robotik kodlama sınıfı öğrencileri, bilgisayar ortamında senaryolarını projelendirerek kendi tasarladıkları oyunları oynuyor. 7-14 yaş grubu öğrencileri, okuldan arta kalan boş zamanlarını gençlik merkezinde değerlendiriyor. Cizreli çocuklar, İsmail Ebuliz El Cezeri gibi robotik bilimin öncüsü olmak istediklerini belirtti.

Robotik kodlama dersinin çocuklara okul dersleri açısından da faydalı olduğunu belirten kurs hocası Fehime Uluğ, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Cizre Gençlik Merkezi’ndeyiz. Robotik kodlama dersleri veriyoruz. Kursa gelen çocuklarımız, okuldan arta kalan zamanlarını daha verimli ve güzel geçirmeleri için robotik kodlama kursuna geliyorlar. Robotik kodlama dersimizde ilk skreç eğitimi olarak veriyoruz. Çocuklar kendi düşüncelerini ve projelerini bir oyun tasarlayarak dışa aktarabiliyor. İsmail Ebuliz El Cezeri’nin torunları olarak bütün gençlerimiz ve çocuklarımız kendinde gelişmişlik isteği ve kendini kanıtlama isteği bulunduğu için şu an buradaki bütün robotik kodlama derslerini alan çocuklarımız, kendi projelerini kendileri yapıyorlar. Hepimizin evinde elektrikli eşyalar bulunuyor. Elektronik eşyaların robotik kodlama ile mekanizmalarını buradan da yapabiliyorlar. Çocuklarımız robotik kodlama dersi görerek aynı zamanda kendi okul dersleri açısından da beyinsel bir gelişmeye de vesile olabiliyor" diye konuştu.

Kursa geldiği için mutlu olduğunu belirten Sena Yalun, "Cizre Gençlik Merkezi’nde her gün robotik kodlama kursuna geliyoruz. Daha önce evde anne ve babamızın telefonları ile oynuyorduk, şimdi kendi tasarladığımız oyunu oynayabiliyoruz. Robotik kodlama sınıfına geldiğim, ders gördüğüm için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kendi oyunlarını tasarladığını söyleyen Tuğba Ağar, "İsmail Ebuliz El Cezeri’nin torunu olarak burada robotik kodlama derslerini alıyorum. Robotik kodlama dersleri için haftanın her günü okuldan sonra gelip kendi oyunlarımızı tasarlıyoruz. Evde telefonlarla oynayacağımız yerine burada kendi oyunlarımızı tasarlayıp oynuyoruz artık" dedi.