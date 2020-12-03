Dünyayı uzaydan 30 metre yakına kadar ücretsiz izleyebilirsiniz

Çin Bilim Akademisi, Çinli araştırmacıların 2020 yılı itibarıyla yerküre kabuğuna ilişkin 30 metre çözünürlüklü bir veri dizisi oluşturduğunu açıkladı. Bilim Akademisi’ne bağlı Uzay Enformasyonları Araştırma Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen veri seti, (Antarktika dışında) tüm dünya topografyasını uzaydan 30 metrelik bir çözünürlükle gözler önüne seriyor.



İnternetten ücretsiz indirilebilen bu veri seti, yeryüzünü kaplayan tüm dokulara ilişkin araştırma ve uygulamalara yön verecek verileri sağlayarak bunlara destek sağlamış olacak.



Toprakların dağılımına ilişkin olarak bu yolla elde edilecek olan bilgiler, iklim değişikliği konusunu incelemek, çevreyi değerlendirmek ve coğrafi koşulları izlemek bakımından çok önemlidir. Uzaktan gözlemleme yapan uyduların ve bunların hesaplama kapasitelerinin gelişmesi dolayısıyla, yeryüzü örtüsünün yüksek çözünürlüklü verilerine dönük talep gittikçe artmaktadır.