Deprem, çalıştayın konusu oldu

Düzce (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Düzce Üniversitesi, "Deprem Yönetimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya Samsun Valisi Kahramanmaraş koordinatör Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı katılarak, deprem sonrası alınan derslerle ilgili bilgiler verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Düzce Üniversitesi harekete geçti. Jeologların İstanbul depremine ilişkin yaptıkları tahminlerin ve Düzce’de yaşanan depremlerin etken olduğunu çalıştaya; Samsun Valisi ve Kahramanmaraş koordinatör Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, davetli konuşmacılar, öğretim üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Program, "Bürokratlar ve Siyasilerin Değerlendirmeleriyle Deprem Yönetimi" başlıklı birinci oturumla başladı. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve Kahramanmaraş’la birlikte birçok ili etkileyen deprem felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Deprem yönetiminin; bürokratik, teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla değerlendirileceği çalıştayın faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Kentsel dönüşüm savunma sanayisinden de önemli"

65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, deprem gerçeğinin Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, "Deprem sonrasında alınacak tedbirler gerçekten çok değerli. Afet anında arama kurtarma faaliyetleri ve insanların beslenmeleri ve barınma ihtiyaçları çok önemli. Ancak asıl olan; bir deprem olması halinde hiçbir yıkım olmamasıdır. Bütün bu süreçlerin yaşanmasına ihtiyaç kalmamasıdır. Bunun birinci yolu sağlam konut stokundan geçiyor. Ben aslında savunma sanayii uzmanıyım, uzun yıllar savunma sanayiinde çalıştım. Savunma sanayiinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu son depremden sonra ülkemiz için savunma sanayiinden daha önemli bir konu olduğunu çok iyi anladık. Bu da kentsel dönüşüm konusu. Bizim bütün şehirlerimizin eski konut stokunun eritilmesi, tüm şehirlerimizde kentsel dönüşüm projeleri başlatılmalı" diye konuştu.

"Düzce, kentsel dönüşümde şanslı"

Depreme karşı alınacak en önemli tedbirin yapıların yenilenmesi ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarının başlaması olduğunu işaret eden Faruk Özlü, Düzce’nin birçok ilden şanslı olduğundan söz ederek, "Öncelikle İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerimizde, kentsel dönüşüm konusu çok önemli arz ediyor. Hükümetimizin ve hepimizin en önem vermesi gereken konu, büyük ölçekli alan bazlı kentsel dönüşüm konularıdır. Üniversitemizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Belediyelerimizin üzerinde önemle durması gereken en önemli konu, kentsel dönüşümdür. Düzce bu konuda biraz şanslı. İki büyük deprem akabinde konut stokumuz yüzde 80 oranında yeni. Geriye kalan yüzde 20’lik kısım var. Alan ve mahalle bazlı bir kentsel dönüşüm projesi ile eski yapılarımızı eritmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

8 mahalle tespit edildi, 4’ü öncelikli

Düzce’de kalan yüzde 20’lik eski yapı stokunun da en kısa sürede dönüştürülmesi için çalışmaların tamamlandığını aktaran Başkan Faruk Özlü, belirlenen 8 mahalleden 4’ünün öncelikli olarak kentsel dönüşüme gireceğini söyledi. Özlü, "Düzce’de 8 mahalle tespit etmiştik. 2 yıl önce Çevre Bakanlığımıza yazdık, onaylarımızı aldık. ilk 4’ünü öncelikli projemiz olarak hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm yapılması gereken Kültür, Şerefiye, Camikebir ve Burhaniye mahallesidir. Akabinde Ağa ve Çamköy geliyor ama ilk dört bölgeyi bu şekilde belirleyip meclisten yetki aldık. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Kentsel dönüşüm projesine tüm kurumlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 binin üzerinde artçı meydana geldi"

Çevirim içi olarak programa bağlanan Samsun Valisi Kahramanmaraş koordinatör Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı konuşmasında, Kahramanmaraş afet bölgesinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Depremin 37. gününde, 12 binin üzerinde artçı yaşandığını, 12 il ve 62 ilçenin etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Dağlı, her türlü donanıma sahip koordinasyon tırlarının her kurumda bulunmasının önemine değindi. Deprem bölgesinde çalışanların lojistiğinin de dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunan Vali Dağlı, mülki idare amirlerinin kendi il ve ilçelerinin imkanlarını deprem bölgesine entegre etmesinin önemli faydalar sağlayacağı vurgusunda bulundu. AFAD gönüllülüğünün sayısının çoğaltılması, belediyelerin arama-kurtarma ekiplerini artırması, emniyet ve silahlı kuvvetlerin arama kurtarma faaliyetlerindeki imkan ve kabiliyetlerinin kullanılmasının da yarar getireceği değerlendirmesinde bulanan Dağlı, bir daha böyle büyük afetler yaşanmaması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem bölgesine yapılacaklarla ilgili mülki idare amirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, daha insani, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan konteyner üretimine geçtiklerini ve şu ana kadar 490 adet gönderdiklerini söyledi. İlerleyen günlerde üretimin 10 binleri bulacağına ve Düzce’nin gurur duyulası bir işi başardığına işaret eden Vali Cevdet Atay, çalıştayın fayda getirmesini temenni ederek konuşmasına son verdi.

Program, "Teknik Boyutlarıyla Deprem Yönetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ile "Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Boyutlarıyla Deprem Yönetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı oturumlarla sona erdi.