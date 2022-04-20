BMW: İçten yanmalı motorlar ölmeyecek

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

BMW ise içten yanmalı motorları tercih etmeye devam edecek. Alman marka, bu tip motorların hala ömrünü doldurmadığına inanıyor.

BMW CEO'sundan açıklamalar

New York Otomobil Fuarı'nda konuşan BMW CEO'su Oliver Zipse, dikkati özellikle elektrikli otomobillerin üretiminde kullanılan materyallere çekti. Zipse, "Bu elektrikli otomobil dönüşümünde özellikle materyal kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dönüşüm ile birlikte sadece birkaç ülkeye bağımlı hale geliyorsunuz." dedi.

Batarya teknolojilerinin henüz zamanının gerisinde kalıyor olması sadece şarj sürelerini değil, maliyeti de etkiliyor. Bu nedenle şu anda piyasadaki elektrikli otomobillerin birçoğu pahalı.

BMW'ye göre, bu nedenle içten yanmalı modeller ilerleyen yıllarda da yerini korumaya devam edecek.

Sonuç olarak BMW, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Ancak bu tarihten sonra şirket, tamamen çevreci modellere yönelecek.

Çünkü Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke, içten yanmalı motorları tamamen yasaklayan sert tedbirler alacak. (habermerkezi)