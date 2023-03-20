Başkent Millet Bahçesi’ne Ankara Bilim Merkezi

Ankara’nın pek çok alanda kalbi olan Altındağ, bilimin de kalbi oluyor. Ankara yepyeni ve donanımlı bir bilim merkezi kazanıyor. Başkent Millet Bahçesi’nde yapılacak Ankara Bilim Merkezi için düğmeye basıldı.

Ankara’nın en büyük Bilim Merkezi Altındağ’a yapılıyor. Başkent Millet Bahçesi’ne tam donanımlı bir Ankara Bilim Merkezi inşa ediliyor. Yapımına başlanan Bilim Merkezi’nin, sadece Altındağ değil, Ankara için çok büyük bir kazanım olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bize bu merkezi hayata geçirmek konusunda büyük destek veren, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Çok yakında hizmete girecek

Bilim Merkezi hakkında bilgi de veren Başkan Asım Balcı, “Bilim Merkezimiz Başkent Millet Bahçesi’nin değerine değer katacak. Ankara için çok önemli ve çok da gerekli bir proje. Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Merkezin içerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanlar bulunacak. Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara’nın hizmetine çok yakında sunacağız inşallah" dedi.