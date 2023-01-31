BARÜ’deki çalışmalarda ‘Bor’ kullanılarak sunta ürünlerin yanma direnci artırılacak

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle ahşap kompozitlerden yonga levhaların (sunta) yanmaya karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla borik asit kullanımının optimizasyonu araştırılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah İstek’in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı dahilinde desteklenmeye değer bulundu. Aynı bölümden Arş. Gör. Dr. İsmail Özlüsoylu’nun araştırmacı olarak yer aldığı “Yonga Levha Üretiminde Ticari Yanma Geciktiricilere Alternatif Olarak Borik Asit Kullanımının Optimizasyonu” adlı proje çerçevesinde borik asit kullanılarak sunta ürünlerin yanma direncinin arttırılması, ticarileştirilmesi ve sanayiye kazandırılması yönünde çalışmalar yapılacak.

Proje hakkında bilgiler veren İstek, Dünya’da ve ülkemizde en fazla üretilen ahşap kompozitlerden yonga levhaların (sunta) yanmaya karşı dayanıklılığının artırılmasını hedefledikleri projedeki çalışmalarda Dünya rezervinin yaklaşık yüzde 65’inin ülkemizde olduğu Bor madeninin kullanılacağını söyledi.

İstek, “Günümüzde yanmaya dayanıklı yonga levhalar toplu yaşam alanlarında, özellikle kreş, okul, hastane, bakım evleri, otel gibi mekânlarda kullanılacak ahşap eşyalar, mobilyalar ve dekorasyon işlemlerinde tercih edilmektedir. Ülkemizde üretilen yanmaya dayanıklı yonga levhalarda kullanılan yanma geciktirici kimyasallar yurt dışından ithal edilmektedir. Bilindiği gibi ülkemiz dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 65’ine sahiptir. Bu potansiyelin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje ile borik asidin yonga levha üretiminde endüstriyel olarak kullanılabilme potansiyeli belirlenecek, üretim parametrelerinde optimizasyon yapılacak ve ticari olarak sunta üretiminde kullanımı sağlanacaktır” dedi.

“Üreten Üniversite” anlayışıyla geleceğe değer katma hedefinde önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bu yöndeki gayretleri dolayısıyla Prof. Dr. Abdullah İstek ile Arş. Gör. Dr. İsmail Özlüsoylu’yu tebrik etti.

Rektör Uzun, bilgiyi aktarmak kadar üretmenin de değerli olduğunu ifade ederek “Bilgiyi aktarmak kadar bilgiyi üretmek ve bilgiyi üretecek insan kaynağını yetiştirmek de üniversitelerin en temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu noktada daha etkin, sürdürülebilir ve çıktı odaklı bilimsel çalışmalarımızla bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yarınlara olan yolculuğumuzdaki gayretleri için Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya’ya teşekkür ediyorum. Daha iyiye ulaşma konusunda destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve katma değeri yüksek stratejiler doğrultusunda teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.