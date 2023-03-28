Bakan Kasapoğlu’nun TOGG tercihi memleketinin rengi Kula oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG siparişini memleketinin adı verilen Kula rengiyle verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü 29 Ekim 2022 tarihinde açılan ve son günlerde ön siparişleri alınmaya başlanan TOGG’a bir sipariş de Bakan Kasapoğlu’ndan geldi. Memleketi Manisa’nın Kula ilçesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla TOGG siparişini verdiğini ve tercihini memleketinin ismi verilen Kula renginden yana kullandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, TOGG’un lansman renklerinden biri ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Ön siparişi verdik, favorimiz TOGG Kula için heyecanla bekliyoruz. TOGG" ifadelerine yer verdi.