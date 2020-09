Amazon Prime Video ve Prime Gaming muhteşem bir fiyat ile güncellendi!

Geçtiğimiz dakikalarda güncellenen ücretler kapsamında, birçok içeriği bünyesinde barındıran Prime Video ve özel ödülleriyle oyunculara kolaylık sağlayan Prime Gaming servisleri ciddi bir indirim aldı. The Boys, Carnival Row ve American Gods gibi sevilen dizilere ev sahipliği yapan Prime Video bu hamleyle birlikte ülkemiz sınırları içerisinde Netflix’e rakip olabilir gibi görünmekte. Ayrıca Twitch bünyesinde Prime Gaming ile her ay farklı oyunlar içerisinde ganimetler elde edebilirken, sevdiğimiz Twitch yayıncılarına da her ay bir defa abone olabiliyoruz.

Amazon Prime nasıl elde edilir?

1) https://www.primevideo.com/ adresine ulaşıp “30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın

2) Amazon hesabınız varsa giriş yapın yoksa aynı bağlantı üzerinde oluşturun

3) Sizden kredi ya da banka kartı bilgilerinizi isteyecek bu aşamada gerekli kısımları doldurup devam edin.

4) İsim ve adres bilgilerinizi ekleyerek devam edin.

5) Ödeme yönetiminizi ekleyin

6) “30 gün ücretsiz denemenizi başlatın, daha sonra ödeyin” butonuna tıklayarak prime üyeliğinizi başlatın.

Twitch içerisinde Prime Gaming avantajları nasıl elde edilir?

1) Prime Video üyeliğinizi tamamladıktan sonra, Prime ile Twitch abonesi olmak için, Prime hesabınızı Twitch’e bağlamanız gerekiyor. Bunun için buradaki “Prime Gaming’i dene” butonuna tıklayın: https://www.twitch.tv/settings/prime

2) Açılan Sayfada “Prime Gaming’i Etkinleştir” butonuna tıklayın

3) Daha sonra gelen sayfada Prime Video hesabınız için kullandığınız Amazon hesabınızı bağlamak için “Onayla” butonunu dokunun.

Dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir şekilde ön ödemeli kartlar kullanmanız veya sahte, yahut içerisinde bir miktar bakiye bulunmayan kartları kullanmanız halinde Amazon hesabınız kalıcı olarak kapatılabilir. Bu duruma maruz kalmamak adına dikkatli olmanız gerekmekte.