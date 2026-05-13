Bilecikli karate sporcusu Tuğba Çürük Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmanelispor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük, Ümit, Gençler ve U21 Türkiye Premier Ligi 2. Etap müsabakalarında Gençler +66 kg Kumite kategorisinde mücadele etti. Milli takım seçmesi niteliği taşıyan organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Çürük, Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Elde edilen başarı Bilecik spor camiasında sevinçle karşılanırken, sporcu ve antrenörleri tebrik edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada sporcu ve antrenörleri kutlayarak, 'Milli takım seçmesi niteliği taşıyan organizasyonda sporcumuzu ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' dedi.