Bilal Erdoğan: “Çok iyi bilim insanları yetiştiriyoruz”

Bilal Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada vakfın her yıl hedeflerine daha da yaklaştığını belirterek, özellikle Almanya’daki enstitüyle akademik ilişkiler konusunda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Frankfurt ve İstanbul merkezli güçlü bir akademik iş birliği hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, “Fuat Sezgin’in adını iki merkezden yaşatabilen bir misyon kazanmak istiyoruz” dedi.

Erdoğan ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle ABD’nin geri çekilmesi sonrası ciddi düşüşler yaşandığını belirterek, bunun en çok eğitim alanını etkilediğini söyledi. Ramazan ayının ilk iftarını Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin bulunduğu kamplarda yapmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, bölgede eğitim alanında ciddi bir gerileme olduğunu vurguladı.

Eğitim çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, “Biz de Fuat Sezgin’in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Ünal Üstel: “Son 300 yılın en güçlü Türkiye’si”

Ünal Üstel ise konuşmasında merhum Fuat Sezgin’i rahmetle anarak, onun İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koyan çalışmalarına dikkat çekti.

Türkiye’nin son yıllarda dış politika ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda önemli bir güç kazandığını belirten Üstel, “Bugünün Türkiye’si, yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Üstel, bu sürecin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye taşındığını söyledi.

Yeniden başkan seçildi

Toplantıda vakfın faaliyet raporu, mali tabloları ve yeni dönem bütçesi görüşülürken, kurul seçimleri ve idari konular da ele alındı. Yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Mecit Çetinkaya yeniden başkanlığa seçildi.