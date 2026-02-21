Resmi Gazete’de yer alan tebliğlere göre; TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında ayrı ayrı iptal kararları alındı.

TTM’nin izni neden iptal edildi?

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni, 6493 sayılı Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamında iptal edildi. Buna göre şirketin:

Kanunun 14. maddesinde belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Klon Ödeme için “güvenlik” vurgusu

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izni ise aynı Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bentleri uyarınca kaldırıldı. TCMB’nin değerlendirmesinde:

Şirketin gerekli yasal şartları kaybettiği,

Faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliği açısından risk oluşturduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

Fzypay faaliyetini durdurduğunu bildirdi

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni ise Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında iptal edildi. Buna göre şirketin, yetkiden açıkça feragat ettiği veya faaliyetlerini durdurduğunu Merkez Bankası’na bildirdiği kaydedildi.

Söz konusu iptal kararları, ödeme sistemleri ve elektronik para alanındaki denetim ve düzenleme yetkisi kapsamında alındı.