ABD Başkanı Joe Biden, Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değindi. Gazze’de yaşananlara ilişkin konuşan Biden, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” dedi. Yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi. Yarın ateşkes olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Biden, silah vermeyeceklerini açıklamıştı

ABD Başkanı Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulunmuş, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, “Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı. Biden, ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” demişti.