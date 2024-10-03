İran’ın dün İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından ABD harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderleri ile İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran’a yönelik yeni yaptırımları görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Biden ve G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınadı. Başkan Biden, ABD'nin İsrail’e ve halkına dayanışma içerisinde olduğunu ve tam desteğini ifade etti. ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti” denildi.



ABD, İran’daki nükleer tesislere saldırı düzenlenmesini desteklemiyor

Biden, ayrıca gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail tarafından İran'ın nükleer programına yapılacak bir saldırıyı destekleyip desteklemediği sorulan Biden, “Cevabım hayır” dedi.

İsrail'in dünkü İran saldırısına karşılık vermeye hakkı olduğunu ancak bunu orantılı bir şekilde yapması gerektiğini söyleyen Biden, saldırı nedeniyle ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını aktardı.