Beylikdüzü Belediyesi, 2022 yılında başlattığı ‘Beslenme Saati' projesine 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan projede, 2 bin 153 çocuğa toplamda 470 binden fazla beslenme paketi dağıtıldı. Dağıtılan beslenme paketlerinin içerikleri uzman diyetisyenler tarafından çocukların gün içerisinde alması gereken kaloriler hesaplanarak hazırlandığı belirtildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projenin 4'üncü lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, öğünlerin hazırlandığı mutfağı gezip projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



“Beslenme Saati Projesi yerel imkanlarla başlayan ancak yerel sınırları aşan bir proje”

‘Beslenme Saati' kapsamındaki beslenme paketlerini Beylikdüzü'nde 36 ayrı noktadan ailelere dağıtıldığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Öncelikle bir taraftan biz bunu her seferinde söyledik. Burada çocukların sayısının artması bizi memlekete dair bizi endişelendiriyor. Çünkü her geçen gün ekonomi kötüleşiyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri de her geçen gün artıyor. Ama biz en azından Beylikdüzü Belediyesi olarak bu projeyi bir gün dahi aksatmadan sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her geçen gün projelerin gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi, evlatlarımızın daha iyi imkanlara kavuşması için kafa yoruyoruz. Yormaya da devam edeceğiz. Bu projenin başka bir noktaya evrildiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Biz bu projeyi yerelin imkanlarıyla yerel bir proje olarak yapmıştık ama artık yerel sınırlarını aşmış durumda. Türkiye'de bir çok belediyemiz bu projeden ilham alarak kendi bölgelerinde kendi sınırları içerisinde bu projeyi hayata geçiriyor” dedi.



“Tek derdimiz milletin topyekün zenginleşmesidir, biz bu projeleri yapmaya devam edeceğiz”

Toplumu zenginleştirecek projelerin üretilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çalık, “İnşallah bu memlekette yoksulluğu, yoksunluğu en aza indirmek için var gücümüzle çalışacağız ve milleti zenginleştireceğiz. Bu ülkede yaşayan insanların zengin olması demek emin olun birçok meselenin çözülmesi demek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün altını çizdiği noktada bu noktadır. Dolayısıyla bizim bu toplumu zenginleştirecek projeleri hayata geçirmek lazım. Biz ‘Beslenme Saati' projesinde çocuk sayısının artmasından mutlu olacak bir yönetim anlayışına sahip değiliz. İnşallah ihtiyaç sahibi aile sayısı, çocuk sayısı azalır. Tek derdimiz arzumuz milletin topyekün zenginleşmesidir. Beslenme Saati projesinin detaylarını hassasiyetlerini millet artık benden daha iyi biliyor. Biz bu projeyi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Beslenme Saati Projemizin 4. Dönem Lansmanını değerli basın mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz.



Hep söyledik, söylemekten hiç vazgeçmeyeceğiz: Yoksulluk bir çocuğun kaderi olamaz! pic.twitter.com/N0LlswBhoC — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) September 13, 2024