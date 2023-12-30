Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında büyük kriz yaşandı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudilere karşı maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı. Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tepki olarak Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa, "Çöl Kaplanı" olarak bilinen ve Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı savaşan Fahreddin Paşa'nın isminin verileceğini açıkladı.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Değerli komşularım,

Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz.

Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacak"