Beşiktaş, Süper Lig'deki en kritik maçlarından biri olarak görülen Galatasaray derbisi için TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvuruyu reddetmesi, siyah-beyazlı kulüp için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçında da hakem Zorbay Küçük’ün yönetimindeki hatalı kararlar, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Maç boyunca, "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" şeklinde tezahüratlar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, reddedilen başvurunun ardından tarihi bir protesto hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer’in haberine göre, Beşiktaşlı oyuncular, Galatasaray derbisinde maç sırasında formalarını çıkarıp, beş kırmızı kart görerek protesto edecekler. Kulüp yönetimi, bu radikal protestoyu değerlendirme aşamasında. Beşiktaş yönetimi, eşitlik ilkesine dayalı olarak Galatasaray derbisinde yabancı hakemin atanmasını talep etmeye devam ediyor.

Futbol dünyası, Beşiktaş’ın bu tarihe geçecek protestosunun, Türk futbolunun hakemlik sorunlarına dair çok büyük bir etki yaratabileceğini konuşuyor. Yönetimin bu süreçteki kararları, futbolseverler tarafından dikkatle izleniyor.