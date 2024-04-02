Yangının sorumlusu kim? Tadilat ruhsatı var mı? Beşiktaş Belediye Başkanı'ndan hesap sorulacak mı?

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde yangın çıkmıştı, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından yangın çıktı ve tüm binayı duman sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği'nden edinilen son bilgiye göre yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Gece Kulübünde çıkan yangın, gece gulübü tadilatı için ruhsat alınıp alınmadığı araştırılıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda "Beşiktaş'taki yangınla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." dedi.

YANGININ NEDENİ EKSİ KATLARDAKİ TADİLAT

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi aldı.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız burada. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

1987 YILINDA RUHSAT ALIP 2018'DE YENİLENMİŞ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Gayrettepe’de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm kurumlarımız ile birlikte sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullanmakla yetindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerinde kısa süre kalarak bilgi aldı, sonrasında da sosyal medyadan paylaşım yapmayı tercih etti. Mesajında:"Gayrettepe’de meydana gelen yangında 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü çok üzgünüz. 6’sı ağır 15 yaralımız var. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.