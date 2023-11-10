Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar takımın başında kalması planlanan Burak Yılmaz'ın, kendisinin isteği üzerine görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlı ekibe katılan Burak Yılmaz, takımın başına geçtiği 10 Ekim tarihinden itibaren 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Burak Yılmaz'dan veda mesajı

Beşiktaş ile kendi isteğiyle yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Burak, mesajında siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Siyah-beyazlılar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Bodo Glimt'e mağlup olmasının ardından bugün karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Genç antrenör, yayımladığı mesajda, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçti. Siyah-beyazlılar ile 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkan genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.