Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu. Siyah-beyazlılarda bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oyların 7271’ini alan Hasan Arat, kulübün 35. başkanı seçildi. Arat, sonuçların resmileşmesinin ardından kendisini destekleyen genel kurul üyelerini selamladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, “Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür. Beşiktaş’ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş, her şeye layıktır. Tüm camiamıza içtenlikle teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Büyük kaptanımızla, Feyyaz Uçar’la ve tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte biz büyük bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaşlının yolu açık, şansı bol olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Arat, konuşmasından sonra üyelerle birlikte Beşiktaş tezahüratları yaptı.