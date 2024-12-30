Süper Lig’de Dalgalı Performans

2024 yılında Süper Lig’de toplam 37 maça çıkan Beşiktaş, 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 53 puan topladı. Bu süreçte, 2023-2024 sezonunda 21 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle oynayan siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda ise 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Kupalarla Gelen Gurur

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren katıldığı turnuvada finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor’u 3-2 yenerek 11. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Ayrıca, sezon başında Galatasaray’la oynanan TFF Süper Kupa maçında rakibini 5-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek 10. kez bu kupayı kazandı.

Avrupa'da Beklentilerin Altında Kaldı

Siyah-beyazlı ekip, 2024 yılında Avrupa arenasında toplam 8 maç yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde 2 play-off ve 6 grup aşaması mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Teknik Direktörlükte Sürekli Değişim

Yılın başında teknik direktörlük koltuğunda oturan Serdar Topraktepe, görevini 13 Ocak’ta Portekizli Fernando Santos’a devretti. Ancak Santos, Süper Lig’de 13 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilince sezonun bitimine altı hafta kala yeniden Serdar Topraktepe göreve getirildi.

2024-2025 sezonu ise Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile başladı. 20 maçta 10 galibiyet elde eden Van Bronckhorst, alınan 6 mağlubiyetin ardından görevden ayrıldı. Yılın sonunda takım yeniden Serdar Topraktepe’ye emanet edildi.

Başkanlıkta Sarsıntılar

Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, saha sonuçları ve yönetimsel problemlerin ardından Kasım 2024’te görevlerinden istifa etti. Arat’ın ardından başkanlık koltuğuna İkinci Başkan Hüseyin Yücel oturdu. Olağanüstü seçimle Serdal Adalı, yılın son günlerinde Beşiktaş’ın 36. başkanı oldu.

Gelecek için Yeni Umutlar

Beşiktaş, Mayıs 2025’te gerçekleşecek olağan seçimli kongreyle yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. Taraftarlar, 2024 yılının kupalarla gelen gururunu ve istikrarsızlık sorunlarını geride bırakıp daha parlak bir geleceğe odaklanmayı bekliyor.