Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattını Eric Bailly ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda takımı Manchester United ile anlaşıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."