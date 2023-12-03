Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Yapılan oylamalar sonucunda kulübün yeni başkanı Hasan Arat oldu.

Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi şöyle:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan

HASAN ARAT 3. KEZ GİRDİĞİ SEÇİMİ KAZANDI

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile birlikte seçim yarışına giren Hasan Arat, 3. kez aday olduğu başkanlık seçiminde mutlu sona ulaştı.

Onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilememişti.

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.

Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

SANDIK SONUÇLARI



1. SANDIK

HASAN ARAT: 201

SERDAL ADALI: 195

2. SANDIK

HASAN ARAT: 227

SERDAL ADALI: 201

3. SANDIK

HASAN ARAT: 226

SERDAL ADALI: 173



4. SANDIK

HASAN ARAT: 243

SERDAL ADALI: 205

5. SANDIK

HASAN ARAT: 368

SERDAL ADALI: 254



6. SANDIK

HASAN ARAT: 358

SERDAL ADALI: 225

7. SANDIK

HASAN ARAT: 315

SERDAL ADALI: 241



8. SANDIK

HASAN ARAT: 361

SERDAL ADALI: 225



9. SANDIK

HASAN ARAT: 471

SERDAL ADALI: 218



10. SANDIK

HASAN ARAT: 483

SERDAL ADALI: 172



11. SANDIK

HASAN ARAT: 460

SERDAL ADALI: 185



12. SANDIK

HASAN ARAT: 334

SERDAL ADALI: 260



13. SANDIK

HASAN ARAT: 369

SERDAL ADALI: 232

14. SANDIK

HASAN ARAT: 359

SERDAL ADALI: 207



15. SANDIK

HASAN ARAT: 386

SERDAL ADALI: 259



16. SANDIK

HASAN ARAT: 442

SERDAL ADALI: 234



17. SANDIK

HASAN ARAT: 370

SERDAL ADALI: 293

18. SANDIK

HASAN ARAT: 332

SERDAL ADALI: 193



19. SANDIK

HASAN ARAT: 324

SERDAL ADALI: 192



20. SANDIK

HASAN ARAT: 348

SERDAL ADALI: 182

Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023: Hasan Arat