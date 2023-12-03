Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Yapılan oylamalar sonucunda kulübün yeni başkanı Hasan Arat oldu.
Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi şöyle:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan
HASAN ARAT 3. KEZ GİRDİĞİ SEÇİMİ KAZANDI
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile birlikte seçim yarışına giren Hasan Arat, 3. kez aday olduğu başkanlık seçiminde mutlu sona ulaştı.
Onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilememişti.
REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA
Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
SANDIK SONUÇLARI
1. SANDIK
HASAN ARAT: 201
SERDAL ADALI: 195
2. SANDIK
HASAN ARAT: 227
SERDAL ADALI: 201
3. SANDIK
HASAN ARAT: 226
SERDAL ADALI: 173
4. SANDIK
HASAN ARAT: 243
SERDAL ADALI: 205
5. SANDIK
HASAN ARAT: 368
SERDAL ADALI: 254
6. SANDIK
HASAN ARAT: 358
SERDAL ADALI: 225
7. SANDIK
HASAN ARAT: 315
SERDAL ADALI: 241
8. SANDIK
HASAN ARAT: 361
SERDAL ADALI: 225
9. SANDIK
HASAN ARAT: 471
SERDAL ADALI: 218
10. SANDIK
HASAN ARAT: 483
SERDAL ADALI: 172
11. SANDIK
HASAN ARAT: 460
SERDAL ADALI: 185
12. SANDIK
HASAN ARAT: 334
SERDAL ADALI: 260
13. SANDIK
HASAN ARAT: 369
SERDAL ADALI: 232
14. SANDIK
HASAN ARAT: 359
SERDAL ADALI: 207
15. SANDIK
HASAN ARAT: 386
SERDAL ADALI: 259
16. SANDIK
HASAN ARAT: 442
SERDAL ADALI: 234
17. SANDIK
HASAN ARAT: 370
SERDAL ADALI: 293
18. SANDIK
HASAN ARAT: 332
SERDAL ADALI: 193
19. SANDIK
HASAN ARAT: 324
SERDAL ADALI: 192
20. SANDIK
HASAN ARAT: 348
SERDAL ADALI: 182
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi
2023: Hasan Arat