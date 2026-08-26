Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlılar, ardından topla beraber çalışmalar yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kauno Zalgiris maçının taktiği üzerinde duruldu.
Beşiktaş kafilesi saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Litvanya'ya gidecek.