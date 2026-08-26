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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlılar, ardından topla beraber çalışmalar yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kauno Zalgiris maçının taktiği üzerinde duruldu.

Körfez'de vefat eden saha komiseri Sayarı anısına minikler futbol şenliği

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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