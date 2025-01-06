Motorin ve LPG’de Şimdilik Değişiklik Yok

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir artış beklenmiyor. Ancak uzmanlar, global petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bu ürünlerde de ilerleyen günlerde fiyat değişikliğine yol açabileceğini belirtiyor.

ÖTV Düzenlemesiyle Gelen İlk Zam

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası:

Benzin fiyatı litre başına 82 kuruş ,

, Motorin fiyatı litre başına 77 kuruş ,

, LPG fiyatı litre başına 35 kuruş artmıştı.

Bu artışların ardından benzine yapılması beklenen 1 lira 27 kuruşluk yeni zamla fiyatlar daha da yükselecek.

ÖTV Artışında Yeni Yıl Sınırlandırması

Bilindiği üzere her yıl ocak ve temmuz aylarında akaryakıt ürünlerine ÖTV oranları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) son 6 ayda gerçekleşen değişim oranında güncelleniyor. Ancak 2025 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

6 Ocak 2025 itibariyle:

Benzin: Son zamla birlikte litre başına 1 lira 27 kuruş daha artması bekleniyor.

Son zamla birlikte litre başına 1 lira 27 kuruş daha artması bekleniyor. Motorin: Şimdilik değişiklik beklenmiyor.

Şimdilik değişiklik beklenmiyor. LPG: Fiyat artışı yok.

Vatandaşların, özellikle benzin kullanan araç sahiplerinin, fiyat artışı öncesinde yakıt alımı yapmaları öneriliyor. Gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin takip edilmesi önem taşıyor.