Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan güncellemeyle akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıta yeniden ÖTV zammı bekleniyor.

Alkol ve sigarada olduğu gibi benzin ve motorin fiyatlarından alınan ÖTV'ye de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam geliyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ÖTV ZAMMI



Buna göre yıl sonuna kadar ÖTV tutarı benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda 5,778 TL artırılacak. Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) dâhil edildiğinde pompa satış fiyatı da artacak.

Benzinin litre fiyatına 9,03 TL, motorine 8,47 TL ve otogaza 6,93 TL vergi zammı gelecek.